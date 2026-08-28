В округе Люберцы стартовал осенний сезон ГТО
Осенний сезон Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стартовал стадионе «Урожай» в посёлке Томилине округа Люберцы в четверг, 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Свои силы проверили 30 юных фигуристов из Комплексной спортивной школы олимпийского резерва.
«Ребята сдавали нормы по челночному бегу, метанию спортивных снарядов, упражнениям на пресс и гибкость, прыжкам в длину, подтягиваниям, отжиманиям и бегу на различные дистанции», — говорится в сообщении.В следующий раз сдать нормативы ГТО на стадионе «Урожай» жители округа смогут 5 сентября — в рамках празднования Дня города Люберцы.
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