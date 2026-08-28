В Сергиевом Посаде впервые пройдёт фестиваль народных промыслов СО:ТВОРЕНИЕ

28 августа 2026, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба фестиваля СО:ТВОРЕНИЕ

В Сергиевом Посаде 5 сентября состоится фестиваль СО:ТВОРЕНИЕ, сообщили организаторы. Цель мероприятия – показать, что традиционные промыслы являются не только культурным наследием, но и ресурсом для развития территорий, туризма и креативной экономики.





Фестиваль объединит мастеров народных художественных промыслов, дизайнеров, креативных предпринимателей и представителей власти. Он станет площадкой для интеграции НХП в современные форматы. Традиции получат новое звучание, станут понятнее и ближе, в том числе молодёжи.

«В центре программы – четыре главных промысла Сергиево-Посадского округа: посадская матрешка, богородская игрушка, абрамцево‑кудринская резьба по дереву и хотьковская резьба по кости. Фестиваль будет проходить в пяти локациях в исторической части Сергиева Посада. В программе – мастерские от представителей народных художественных промыслов, ярмарка ремесленников, перформансы, лекции о современном и традиционном искусстве, художественные и фотовыставки, костюмированное шествие», – рассказали организаторы.