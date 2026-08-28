В Сергиевом Посаде впервые пройдёт фестиваль народных промыслов СО:ТВОРЕНИЕ
В Сергиевом Посаде 5 сентября состоится фестиваль СО:ТВОРЕНИЕ, сообщили организаторы. Цель мероприятия – показать, что традиционные промыслы являются не только культурным наследием, но и ресурсом для развития территорий, туризма и креативной экономики.
Фестиваль объединит мастеров народных художественных промыслов, дизайнеров, креативных предпринимателей и представителей власти. Он станет площадкой для интеграции НХП в современные форматы. Традиции получат новое звучание, станут понятнее и ближе, в том числе молодёжи.
«В центре программы – четыре главных промысла Сергиево-Посадского округа: посадская матрешка, богородская игрушка, абрамцево‑кудринская резьба по дереву и хотьковская резьба по кости. Фестиваль будет проходить в пяти локациях в исторической части Сергиева Посада. В программе – мастерские от представителей народных художественных промыслов, ярмарка ремесленников, перформансы, лекции о современном и традиционном искусстве, художественные и фотовыставки, костюмированное шествие», – рассказали организаторы.В музейном комплексе «Конный двор» запланированы деловая и просветительская программы. Среди участников – представители Минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты, Совета Федерации, Агентства стратегических инициатив, Ассоциации НХП России, региональных министерств и ведущих промыслов.
Параллельно на музейной площадке пройдут мастер-классы и дизайн-лаборатории для студентов творческих специальностей.
На фестивале СО:ТВОРЕНИЕ откроют первую в городе композицию с дополненной реальностью. С помощью этой технологии в столице русской матрешки увековечат память токаря Василия Звёздочкина, который подарил миру знаменитую игрушку.
«Виртуальный объект, оживающий на экране смартфона после сканирования QR-кода с информационного стенда, можно будет не только разглядывать, но и фотографироваться с ним. Место установки – улица Сергиевская. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения мастера.
Площадки фестиваля будут работать с 11 часов до 21 часа. Вход свободный.