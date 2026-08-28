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На строительстве ФОКа с бассейном в посёлке Монино завершили отделку фасада

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном строят в посёлке Монино округа Щёлково. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.



Строительство ведётся в рамках госпрограммы Подмосковья за счёт бюджета региона.

«В настоящее время на объекте завершили отделку фасада и зала сухого плавания. Продолжаются отделочные работы в помещениях и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Общая площадь ФОКа составляет около двух с половиной тысяч квадратных метров. Внутри обустроят бассейн на шесть дорожек, зал для силовых упражнений и подготовительных занятий, а также сопутствующие помещения для спортсменов и тренеров.

Сдать ФОК в эксплуатацию планируют в текущем году.
Лев Каштанов

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