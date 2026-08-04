343 подмосковных участника проекта «Производительность труда» улучшили показатели
Свыше 340 работающих в Подмосковье компаний успешно завершили участие в федеральном проекте «Производительность труда». Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Многие из этих компаний распространили полученный опыт на другие участки предприятия, что значительно улучшило ключевые показатели.
«Федеральный проект «Производительность труда» работает в нашем регионе с 2019 года. За время реализации его завершили сотни подмосковных компаний. В этом году число выпускников проекта уже достигло 20», – рассказала Зиновьева.В Подмосковье оптимизацией работы предприятий занимается Региональный центр компетенций. Это оператор проекта «Производительность труда» в Московской области.
В основе деятельности РЦК – бережливое производство, что помогает предприятиям сокращать потери, ускорять рабочие процессы и повышать качество продукции.
Специалисты приезжают на предприятие, анализируют текущие процессы и выявляют неэффективные производственные практики. Затем формируются шаги оптимизации, а сотрудники проходят обучение принципам бережливого производства.
По данным подмосковного Мининвеста, участие компаний в проекте уже принесло совокупный экономический эффект более чем в 11 миллиардов рублей.