343 подмосковных участника проекта «Производительность труда» улучшили показатели

04 августа 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Свыше 340 работающих в Подмосковье компаний успешно завершили участие в федеральном проекте «Производительность труда». Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Многие из этих компаний распространили полученный опыт на другие участки предприятия, что значительно улучшило ключевые показатели.

«Федеральный проект «Производительность труда» работает в нашем регионе с 2019 года. За время реализации его завершили сотни подмосковных компаний. В этом году число выпускников проекта уже достигло 20», – рассказала Зиновьева.