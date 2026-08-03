Реконструкцию коллектора в Видном планируют завершить этой осенью
Реконструкцию коллектора от главной канализационной насосной станции Видного до МКАД планируют завершить уже осенью. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Роман Терюшков проверили ход работ в рамках поездки в Ленинский округ.
Это один из ключевых объектов водоотведения в муниципалитете.
«Канализационный коллектор в Видном – очень важный и большой объект. В городе проживают 80 000 человек, и чтобы обеспечить качественную воду, систему канализации, нужно кардинально обновить сети. Сделать это позволит реализация этого проекта. Запустить коллектор строители обещают в ноябре», – сказал Воробьёв.Он напомнил, что в Подмосковье реализуется большая федеральная программа строительства очистных сооружений. В работе – 29 объектов, 17 из них – большие. Их строят там, где действующие сооружения устарели и требуют модернизации. Меняют и систему очистки, и сети.
Реконструкция коллектора ведётся в рамках соглашения между Московской областью и Москвой, так как системы регионов объединены. Часть питьевой воды Видное получает из Москвы, а канализационные стоки города направляют на очистку в столичную систему. Старых мощностей стало не хватать, поэтому было решено увеличить объём подачи питьевой воды, приёма стоков, обновить связанные с этим сети. Подмосковье реконструирует коллектор, а Москва построит новый водовод. Работы намечены на 2027-2028 годы.
Протяжённость реконструируемого участка – почти 5,5 километров. Он состоит из двух параллельных ниток. Это позволит не останавливать всю систему на время обслуживания или ремонта. Работы идут по региональной программе с 2024 года, сейчас готовность объекта – 76%.
«Мы уделяем большое внимание сфере ЖКХ, потому что понимаем, что с прошлого века многие объекты линейной инфраструктуры не модернизировались. Реконструкция канализационного коллектора в Видном улучшит условия водоотведения для жителей города и прилегающих территорий. Благодаря модернизации мощность коллектора вырастет с 40 до 50 тысяч кубометров в сутки», – отметил Терюшков.Модернизация систем водоснабжения и водоотведения ведётся по всему Подмосковью. В 2026 году программа охватывает 212 километров сетей, 27 ВЗУ и шесть очистных сооружений.