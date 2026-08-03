Реконструкцию коллектора в Видном планируют завершить этой осенью

03 августа 2026, 18:13

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Реконструкцию коллектора от главной канализационной насосной станции Видного до МКАД планируют завершить уже осенью. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Роман Терюшков проверили ход работ в рамках поездки в Ленинский округ.





Это один из ключевых объектов водоотведения в муниципалитете.

«Канализационный коллектор в Видном – очень важный и большой объект. В городе проживают 80 000 человек, и чтобы обеспечить качественную воду, систему канализации, нужно кардинально обновить сети. Сделать это позволит реализация этого проекта. Запустить коллектор строители обещают в ноябре», – сказал Воробьёв.

«Мы уделяем большое внимание сфере ЖКХ, потому что понимаем, что с прошлого века многие объекты линейной инфраструктуры не модернизировались. Реконструкция канализационного коллектора в Видном улучшит условия водоотведения для жителей города и прилегающих территорий. Благодаря модернизации мощность коллектора вырастет с 40 до 50 тысяч кубометров в сутки», – отметил Терюшков.