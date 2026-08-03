В Ленинском семья магазинных воров пыталась украсть сантехнику из гипермаркета
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали супругов, занимавшихся хищением товаров из строительного гипермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из охраняемого магазина на Варшавском шоссе.
«Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что мужчина и его супруга 44 и 49 лет решили сэкономить на покупках. Недобросовестные посетители спрятали в пакет три смесителя суммарной стоимостью около 8000 рублей. На кассе они оплатили лишь ту часть товара, которая не поместилась в сумку. После этого магазинные воры попытались покинуть гипермаркет», – рассказали в ведомстве.Сотрудники вневедомственной охраны остановили нарушителей на выходе из магазина. Ими оказались уроженцы ближнего зарубежья. Их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.