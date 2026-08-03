В Котельниках 1 сентября откроют крупный образовательный комплекс
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Роман Терюшков проверили ход подготовки к началу учебного года одного из крупнейших образовательных комплексов Подмосковья в Котельниках. Его планируют открыть 1 сентября.
Они также встретились с учителями и родителями учащихся.
«Больше 2000 ребят будут учиться в новом воспитательно-образовательном комплексе в Котельниках. К 1 сентября в Подмосковье мы открываем 14 школ, а всего в этом году – 16. Ещё 48 капитально ремонтируем. Это очень ответственная работа. К началу учебного года они должны быть готовы. Поэтому мы разговариваем с нашими замечательными преподавателями, директорами, родителями, спрашиваем о пожеланиях», – сказал Воробьёв.По его словам, сейчас востребована школа полного дня, когда дети в одном месте могут учиться, заниматься спортом и творчеством.
«Важно не только построить новый комплекс, но и сделать всё, чтобы дети получали здесь качественное образование. Спасибо педагогам, всем, кто к нам приезжает. Мы со своей стороны тоже оказываем поддержку. У нас действуют разные социальные программы для учителей», – отметил губернатор.Воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Опытное поле объединяет школу на 2100 учеников и дошкольное отделение на 350 детей. Его давно ждали местные жители – ближайшая СОШ №3 перегружена, во вторую смену там учатся 200 младшеклассников. Открытие ВОКа позволит не только снизить нагрузку на неё, но и создать запас мест с учётом роста города.
Комплекс строят по региональной программе. Сегодня его готовность превышает 95%. На площади более 33 000 квадратных метров разместят 84 учебных кабинета, четыре спортзала, актовый зал на 800 мест, столовую, две библиотеки, лаборатории и кабинеты для проектной и технологической работы.
Уже сформировано 60 классов, а это более 1600 учеников. В партнёрстве с Тимирязевской академией, МГТУ «СТАНКИН» и МИРЭА предусмотрены специализированные программы, лабораторные занятия и встречи с преподавателями вузов.
«1 сентября наша школа переезжает из старого здания в новый воспитательно-образовательный комплекс. Мы ликвидируем вторую смену. Теперь дети могут учиться в обычном режиме. Педагогический штат укомплектован на 100%. Кроме этого, мы расширяем сеть предпрофессиональных, предпрофильных и математических классов. С седьмого класса в основной школе вводим аграрное, инженерное и IT- направления», – рассказала директор школы №3 Оксана РомановаДошкольное отделение комплекса рассчитано на 14 групп. В сентябре откроются первые пять на 130 детей, в том числе две ясельные группы и группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас зачисления в детский сад ожидают 76 малышей.
«У нас вышел Указ президента, который закрепляет особый статус педагога. Но если мы закрепляем особый статус, должны быть и особые условия, –– Мы видим, как за последние 10 лет преобразились Котельники. Здесь два больших воспитательно-образовательных комплекса на 5000 детей», – отметил Терюшков.Один из этих комплексов откроет двери 1 сентября.