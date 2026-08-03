В Котельниках 1 сентября откроют крупный образовательный комплекс

03 августа 2026, 18:52

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Роман Терюшков проверили ход подготовки к началу учебного года одного из крупнейших образовательных комплексов Подмосковья в Котельниках. Его планируют открыть 1 сентября.





Они также встретились с учителями и родителями учащихся.

«Больше 2000 ребят будут учиться в новом воспитательно-образовательном комплексе в Котельниках. К 1 сентября в Подмосковье мы открываем 14 школ, а всего в этом году – 16. Ещё 48 капитально ремонтируем. Это очень ответственная работа. К началу учебного года они должны быть готовы. Поэтому мы разговариваем с нашими замечательными преподавателями, директорами, родителями, спрашиваем о пожеланиях», – сказал Воробьёв.

«Важно не только построить новый комплекс, но и сделать всё, чтобы дети получали здесь качественное образование. Спасибо педагогам, всем, кто к нам приезжает. Мы со своей стороны тоже оказываем поддержку. У нас действуют разные социальные программы для учителей», – отметил губернатор.

«1 сентября наша школа переезжает из старого здания в новый воспитательно-образовательный комплекс. Мы ликвидируем вторую смену. Теперь дети могут учиться в обычном режиме. Педагогический штат укомплектован на 100%. Кроме этого, мы расширяем сеть предпрофессиональных, предпрофильных и математических классов. С седьмого класса в основной школе вводим аграрное, инженерное и IT- направления», – рассказала директор школы №3 Оксана Романова

«У нас вышел Указ президента, который закрепляет особый статус педагога. Но если мы закрепляем особый статус, должны быть и особые условия, –– Мы видим, как за последние 10 лет преобразились Котельники. Здесь два больших воспитательно-образовательных комплекса на 5000 детей», – отметил Терюшков.