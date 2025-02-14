3,5 тыс. школьников с ОВЗ приняли участие в Едином дне профориентации в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Свыше 3,5 тыс. подмосковных школьников стали участниками ежегодного Единого дня профориентации для учащихся 6-11 классов инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Профессиональные образовательные организации и вузы региона посетили более 3,5 тыс. школьников. В программе были мастер-классы, профессиональные пробы, экскурсии, квесты, игротеки и встречи с успешными выпускниками. Помимо этого, для участников организовали встречи с победителями чемпионата «Абилимпикс» – международного движения профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ», – говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, абитуриенты могли узнать о перспективных специальностях, по которым планируется набор в новом учебном году, задать вопросы сотрудникам администраций учебных заведений, преподавателям, представителям общественных организаций инвалидов.
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Лора Луганская