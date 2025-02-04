В Раменском проведут Единый день профориентации для школьников с инвалидностью

Фото: пресс-служба Раменского г. о.
Раменский колледж приглашает учеников 6-11 классов подмосковных школ с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на Единый день профориентации «Калейдоскоп профессий».
Как сообщили в пресс-службе Раменского городского округа, мероприятие состоится 12 февраля в 14 часов по адресу: Раменское, ул. Интернациональная, д. 20, Раменский колледж, Структурное подразделение 2.
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«Единый день профориентации – возможность для школьников с особыми образовательными потребностями познакомиться с профессиями и специальностями, которые они могут освоить после окончания школы. Организаторы готовят презентации, мастер-классы и экскурсии по учебным мастерским колледжа», – отметили в пресс-службе.Школьники смогут пообщаться с преподавателями и студентами колледжа, задать им вопросы.
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Лора Луганская