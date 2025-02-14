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В Московской области 17 февраля стартует упрощённая запись в первый класс

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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С предстоящего понедельника родители воспитанников дошкольных отделений образовательных комплексов Подмосковья смогут подать заявление на запись детей в школу. Об этом сообщает телеграм-канал Минобразования Московской области.
«17 февраля стартует упрощённая запись в первый класс для дошкольников. Перевод в начальную школу доступен для воспитанников детсадов в образовательных комплексах. Родителям нужно лишь написать заявление и отдать воспитателям, а зачисление произойдёт автоматически. Дополнительно подавать документы не нужно. Зачисление ребёнка в школу будет оформлено переводом между подразделениями одной образовательной организации», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, такой порядок доступен только при зачислении в рамках одного образовательного комплекса. Запись по месту жительства и для льготных категорий будущих первоклассников будет доступна на региональном портале госуслуг с 1 апреля.



А с 6 июля можно будет подать заявление в школу не по месту регистрации ребёнка при наличии там свободных мест.

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Жителям Московской области рассказали, как купить качественную гречку
14 февраля 2025, 22:17

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Подмосковья купили в январе порядка 1,7 тыс. тонн гречневой крупы. В день они приобретали около 55 тонн этой продукции, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Гречка – одна из самых полезных круп в рационе здорового питания. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, содержит около 13% белка, который легко усваивается. Продукт богат клетчаткой и имеет низкий гликемический индекс, что особенно важно для людей с диабетом», – сказали в ведомстве.
Чтобы приобрести качественную крупу, рекомендуется покупать её в прозрачной упаковке, чтобы можно было оценить её внешний вид, проверить на наличие посторонних примесей. Важно, чтобы упаковка была герметичной.

В министерстве добавили, что в региональных магазинах представлен широкий выбор этого вида крупы. Это ядрица – цельные зёрна гречки, идеальный вариант для каш и гарниров, продел – дроблёная гречка, которая быстрее готовится, подходит для каш и детского питания, зеленая гречка – её можно проращивать, гречневая мука для выпечки и приготовления блинов.

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3,5 тыс. школьников с ОВЗ приняли участие в Едином дне профориентации в Подмосковье
14 февраля 2025, 22:03

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 3,5 тыс. подмосковных школьников стали участниками ежегодного Единого дня профориентации для учащихся 6-11 классов инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Профессиональные образовательные организации и вузы региона посетили более 3,5 тыс. школьников. В программе были мастер-классы, профессиональные пробы, экскурсии, квесты, игротеки и встречи с успешными выпускниками. Помимо этого, для участников организовали встречи с победителями чемпионата «Абилимпикс» – международного движения профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ», – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, абитуриенты могли узнать о перспективных специальностях, по которым планируется набор в новом учебном году, задать вопросы сотрудникам администраций учебных заведений, преподавателям, представителям общественных организаций инвалидов.

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Аферисты придумали многоступенчатую схему с «сотрудниками госструктур»
14 февраля 2025, 21:47

Фото: iStock / fizkes

Мошенники разработали для обмана граждан новую многоэтапную схему с фейковыми специалистами госструктур. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Аферисты связываются с жертвой и представляются сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на приём к врачу или диспансеризацию они выманивают код из СМС для входа в личный кабинет
«Получив доступ, мошенники отправляют заявки на кредиты в банки или микрофинансовые организации. Когда приходят оповещения, жертва понимает, что аккаунт взломан. В этот момент ей направляют номер «службы поддержки госуслуг». Однако на самом деле это контакт жуликов. Фальшивая техподдержка подтверждает взлом и заявляет, что теперь нужно обратиться в Росфинмониторинг, чтобы «спасти деньги», – отметили в силовом ведомстве.
Продолжая психологическую обработку, аферисты заявляют, что для пресечения отмывания денег через счета жертвы и защиты от злоумышленников якобы необходимо заявление.

Позже они направляют образец. Под предлогом «приобщения к заявлению» преступники просят сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить им, тем самым получая доступ к счёту гражданина.

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Химкинский школьник показал лучший в мире результат на Международной олимпиаде по математике
Химкинский школьник взял золото Международной олимпиады по математике
14 февраля 2025, 21:18

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Юный химчанин Иван Часовских завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по математике, показав лучший результат в мире. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В составе сборной России Иван принял участие в XVI Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая проходила в Бухаресте. Всего на счету нашей команды – две золотые и две серебряные награды. Гордимся тобой, Иван, и желаем дальнейших успехов», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Губернатор рассказал, что подросток учится в школе №14, усиленно заниматься математикой начал в шестом классе. Для него это уже второе золото. Первое он получил летом минувшего года на Международной математической олимпиаде IMO-2024.

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В Волоколамске будут судить члена организованной группы телефонных мошенников
14 февраля 2025, 20:28

Фото: iStock / Vladimir Cetinski

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело участника организованной преступной группы, которого обвиняют в хищении денег граждан. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Утверждено обвинительное заключение по делу против 37-летнего уроженца Саратовской области. Его обвиняют в краже, совершённой организованной группой в крупном размере с банковского счёта, а также в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом организованной группой.
«По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемый вступил в организованную группу, созданную для хищения имущества жителей разных регионов России. Он купил так называемые «сим-банки» и другие технические устройства и разместил у себя дома в Санкт-Петербурге. В феврале того же года введённая в заблуждение потерпевшая установила на свой телефон приложение для удалённого доступа. В результате один из злоумышленников провёл операцию по переводу 350 тыс. рублей, принадлежащих женщине, на другой счёт», – говорится в сообщении.
Обвиняемый, владевший банковской картой к этому счёту, снял украденные деньги и распределил между участниками преступной группы.

Помимо этого, в апреле 2024-го мужчина провёл ряд операций по снятию с находящейся в его пользовании банковской карты сбережений, похищенных у другой потерпевшей в размере около 1 млн рублей. Их он конвертировал в криптовалюту и зачислил на криптокошёлек руководителя организованной группы.

Уголовное дело направили в Волоколамский городской суд для рассмотрения по существу.

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Мошенники стали рассылать деньги и вымогать ещё большие суммы за молчание
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