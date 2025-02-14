В Московской области 17 февраля стартует упрощённая запись в первый класс

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С предстоящего понедельника родители воспитанников дошкольных отделений образовательных комплексов Подмосковья смогут подать заявление на запись детей в школу. Об этом сообщает телеграм-канал Минобразования Московской области.
«17 февраля стартует упрощённая запись в первый класс для дошкольников. Перевод в начальную школу доступен для воспитанников детсадов в образовательных комплексах. Родителям нужно лишь написать заявление и отдать воспитателям, а зачисление произойдёт автоматически. Дополнительно подавать документы не нужно. Зачисление ребёнка в школу будет оформлено переводом между подразделениями одной образовательной организации», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, такой порядок доступен только при зачислении в рамках одного образовательного комплекса. Запись по месту жительства и для льготных категорий будущих первоклассников будет доступна на региональном портале госуслуг с 1 апреля.
А с 6 июля можно будет подать заявление в школу не по месту регистрации ребёнка при наличии там свободных мест.
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