Подмосковные студенты будут преподавать русский язык в Камбодже

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Студенты из Московской области поедут в Камбоджу преподавать русский язык. Государственный социально-гуманитарный университет заключил соглашение о партнёрстве с Национальным университетом Меанчей, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
Подписание договора прошло в дистанционном формате. Ректор ГСГУ Жанна Леонова обсудила взаимодействие с ректором камбоджийского вуза господином Че Союну.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
Посредником между вузами выступил Русский центр культуры и науки в Камбодже. Его руководство попросило коломенский вуз помочь в продвижении русского языка и культуры в королевстве.
Как подчеркнули в министерстве, ГСГУ не только расширяет географию сотрудничества, но и внедряет новый формат работы – преподавание русского языка как иностранного. В апреле две студентки факультета иностранных языков и педагогического факультета поедут на стажировку в Меанчей. Два месяца они будут работать с местными студентами, оказывать методическую поддержку преподавателям.
Договор предусматривает и ответный визит камбоджийских студентов в Коломну. В вузе надеются, что проект станет долгосрочным, как и сотрудничество с Китаем.
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«Сегодня мы вносим свой вклад в развитие отношений между Королевством Камбоджа и Россией, которые длятся уже 70 лет. Уверены, что нашим университетам есть что предложить друг другу. Академический обмен студентами поможет подготовить специалистов, которые будут приносить пользу своей стране в образовании, экономике, политике и культуре», – отметила Леонова.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
Посредником между вузами выступил Русский центр культуры и науки в Камбодже. Его руководство попросило коломенский вуз помочь в продвижении русского языка и культуры в королевстве.
Как подчеркнули в министерстве, ГСГУ не только расширяет географию сотрудничества, но и внедряет новый формат работы – преподавание русского языка как иностранного. В апреле две студентки факультета иностранных языков и педагогического факультета поедут на стажировку в Меанчей. Два месяца они будут работать с местными студентами, оказывать методическую поддержку преподавателям.
Договор предусматривает и ответный визит камбоджийских студентов в Коломну. В вузе надеются, что проект станет долгосрочным, как и сотрудничество с Китаем.
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Лора Луганская