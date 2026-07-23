У нелегальных перевозчиков мусора в Подмосковье изъяли 40 машин
40 машин, которые использовались для нелегальной транспортировки отходов, изъяли и отправили на штрафстоянки в Московской области за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.
Всего в рамках борьбы с незаконными перевозками мусора в регионе провели с начала года 16 рейдов в 11 округах. В них приняли участие сотрудники Главного управления региональной безопасности, министерства экологии и природопользования Подмосковья, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору и полицейские.
«В результате составлены 329 протоколов об административных правонарушениях и выписаны 2 035 штрафов», — говорится в сообщении.Общая сумма взысканий составила более 34,5 млн рублей.
Выявлять нарушителей помогают дорожные комплексы фотовидеофиксации, а также видеокамеры системы «Безопасный регион». Особое внимание в ходе рейдов уделяется борьбе с так называемыми «серыми возчиками», которые предлагают вывезти мусор по сниженным ценам, а потом выбрасывают на обочинах или в лесах.