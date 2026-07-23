В Подмосковье телефонные мошенники обокрали квартиру отца своей жертвы

23 июля 2026, 16:16

оригинал Фото: istockphoto.com/Diy13

Телефонные мошенники обманули 20-летнюю жительницу Красногорска и заставили девушку помочь им обокрасть квартиру её 61-летнего отца. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала девушке позвонили якобы из поликлиники и под предлогом записи на диспансеризацию узнали её личные данные. Затем начались звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые убедили свою жертву в том, что продиктованными данными воспользовались преступники, использующие её банковские счета для незаконных переводов, и что против неё уже завели уголовное дело.





«Мошенники велели девушке передать им ключи от квартиры её отца, чтобы провести там обыск. Она сделала это. На следующий день они вновь позвонили и потребовали, чтобы она вывела отца из дома. Для этого она позвала родственника в кино», — говорится в сообщении.