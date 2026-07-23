Павлово-Посадская больница приглашает на работу новых специалистов
Видео: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.
Павлово-Посадская больница приглашает в команду специалистов, готовых развиваться и укреплять систему здравоохранения муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В перечне вакансий – востребованные медицинские специальности. Подробнее о возможностях трудоустройства рассказывается в видео.
«Здравоохранение – это не просто работа, а ежедневная забота о людях, ответственность и настоящее призвание. Если вы хотите работать в профессиональной команде и приносить пользу жителям Павлово-Посадского округа, буду рад приветствовать вас среди наших специалистов», – сказал временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа городского Сергей Балашов.
От кандидата на трудоустройство требуются сертификат специалиста и действующая аккредитация. Больница предлагает зарплату от 130 000 рублей; компенсацию аренды жилья; служебное жильё или земельный участок под ИЖС; участие в программе «Социальная ипотека»; все предусмотренные законом выплаты и льготы.
Подробности можно узнать в отделе кадров Павлово-Посадской больницы по адресу: Павловский Посад, ул. Карла Маркса, д. 6, телефон (49643) 2-13-54.