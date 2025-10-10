Достижения.рф

38 детских садов Подмосковья обновят к 2026 году

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В 2026 году в Московской области проведут капитальный ремонт 38 детских садов. Работы пройдут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», сообщили в подмосковном Минстрое.



В числе округов, где появятся обновлённые детские сады — Красногорск, Балашиха, Люберцы, Подольск, Домодедово, Истра, Королёв, Мытищи и другие.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
«В 2026 году в рамках государственной программы Московской области отремонтируем 38 зданий детских садов. Важным аспектом капремонта станет создание современных условий для организации питания детей во всех учебных учреждениях», сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
После ремонта малышей ждут яркие игровые комнаты, новые кухни, современные системы вентиляции и системы безопасности. В некоторых детских садах обновят фасады, заменят окна и благоустроят территорию.

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0