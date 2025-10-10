38 детских садов Подмосковья обновят к 2026 году

10 октября 2025, 17:15

В 2026 году в Московской области проведут капитальный ремонт 38 детских садов. Работы пройдут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», сообщили в подмосковном Минстрое.





В числе округов, где появятся обновлённые детские сады — Красногорск, Балашиха, Люберцы, Подольск, Домодедово, Истра, Королёв, Мытищи и другие.



