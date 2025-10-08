Готовность капремонта детского сада №5 в Королёве превысила 94%
Детский сад №5, расположенный на Пионерской улице в Королёве, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет более 94%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь двухэтажного здания детсада составляет свыше тысячи квадратных метров, учреждение рассчитано на 107 малышей.
«В настоящее время на объекте монтируют электропроводку и сантехнику, занимаются пусконаладкой инженерных сетей, собирают и расставляют мебель. На прилегающей территории обустраивают тротуары и проезды, а также укладывают резиновое покрытие на детских площадках», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании обновили и утеплили фасад и кровлю, модернизировали пищеблок и провели отделку помещений.
Завершить работы должны до конца текущего года.