Готовность капремонта детского сада №5 в Королёве превысила 94%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №5, расположенный на Пионерской улице в Королёве, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет более 94%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Общая площадь двухэтажного здания детсада составляет свыше тысячи квадратных метров, учреждение рассчитано на 107 малышей.

«В настоящее время на объекте монтируют электропроводку и сантехнику, занимаются пусконаладкой инженерных сетей, собирают и расставляют мебель. На прилегающей территории обустраивают тротуары и проезды, а также укладывают резиновое покрытие на детских площадках», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта в здании обновили и утеплили фасад и кровлю, модернизировали пищеблок и провели отделку помещений.

Завершить работы должны до конца текущего года.
Лев Каштанов

