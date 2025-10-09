В подмосковном Орехово-Зуеве продолжают капремонт школы №16

09 октября 2025, 12:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Орехово-Зуеве продолжают капитальный ремонт школы № 16 на улице Мадонской, 4. Сейчас строители начали монтировать кровлю и перегородки внутри здания, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.