В подмосковном Орехово-Зуеве продолжают капремонт школы №16
В Орехово-Зуеве продолжают капитальный ремонт школы № 16 на улице Мадонской, 4. Сейчас строители начали монтировать кровлю и перегородки внутри здания, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Работы выполняют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по нацпроекту «Молодёжь и дети».
На площадке работает 21 специалист. Рабочие завершают демонтаж старых конструкций, укладывают кровлю и устанавливают перегородки на третьем этаже. Все необходимые материалы уже доставили.
Во время капремонта в здании площадью более 7 000 квадратных метров обновят фасад, кровлю и все инженерные сети. Установят новые входные группы, заменят сантехнику и выполнят отделочные работы. После завершения ремонта школу обустроят новой мебелью и современным оборудованием.
Открытие обновлённого здания запланировали на 1 сентября 2026 года.
