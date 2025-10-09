В подмосковных Котельниках объявили конкурс на строительство тепловых сетей

09 октября 2025, 17:30

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

В городском округе Котельники стартовал конкурс на строительство участков тепловых сетей. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.







В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о проведении открытого электронного конкурса. Подрядчик выполнит инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и построит тепловые сети от камеры №1307 до СК-3 в микрорайоне Силикат. Общая протяжённость новых сетей составит 1311 метров.



Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируют за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Котельники.



Завершить строительство планируют в 2027 году.

