24 ноября 2026, 22:08

оригинал Фото: пресс-службе Минтранса МО

На подмосковных федеральных трассах устраняют последствия сильного снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».





На линии работают 380 единиц спецтехники из 554 готовых к работе в зимних условиях. Специалисты проводят очистку дорожного покрытия и обработку противогололёдными материалами.

«Из-за снегопада сложная погодная обстановка сохранится в ближайшие сутки на всех направлениях. Водителям в это время лучше воздержаться от загородных поездок. Необходимо сохранять повышенное внимание при движении в условиях снегопада и снижения видимости, соблюдать безопасную дистанцию», – отметили в ведомстве.