380 единиц техники борются со снегом на федеральных трассах Подмосковья
На подмосковных федеральных трассах устраняют последствия сильного снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».
На линии работают 380 единиц спецтехники из 554 готовых к работе в зимних условиях. Специалисты проводят очистку дорожного покрытия и обработку противогололёдными материалами.
«Из-за снегопада сложная погодная обстановка сохранится в ближайшие сутки на всех направлениях. Водителям в это время лучше воздержаться от загородных поездок. Необходимо сохранять повышенное внимание при движении в условиях снегопада и снижения видимости, соблюдать безопасную дистанцию», – отметили в ведомстве.По данным регионального Минтранса, сейчас движение по всем подведомственным ФКУ Упрдор «Россия» федеральным автодорогам осуществляется штатно. В их числе – трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон» (старое направление), М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 «Россия», А-103 Щёлковское шоссе, А-104 Дмитровское, А-106 Рублёво-Успенское шоссе, А-108 «Московское большое кольцо», А-109 Ильинское шоссе и Р-22 «Каспий».