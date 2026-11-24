Дороги Подмосковья чистят от снега 980 человек и свыше 410 единиц техники
В большинстве округов Московской области продолжается снегопад. Дорожные службы региона работают в усиленном режиме, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Они обеспечивают безопасность и бесперебойное движение транспорта на региональной сети дорог
«Сейчас на линии задействованы 980 дорожных рабочих и более 410 единиц специализированной техники. В случае необходимости на дороги оперативно выйдет дополнительное количество спецтехники. Специалисты проводят уборку снега, обработку проезжей части противогололёдными материалами, очищают тротуары и остановочные павильоны», – рассказали в министерстве.Там призвали водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких манёвров. В ведомстве напомнили, что в условиях снегопада важно учитывать погодные условия и быть особенно осторожными при движении.