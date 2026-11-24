24 ноября 2026, 21:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Коммунальные службы Химок продолжают уборку снега, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Работы идут круглосуточно, чтобы обеспечить безопасное и беспрепятственное передвижение пешеходов и транспорта.





Специалисты ведут механизированную уборку проезжей части и прилегающих территорий. Особый подход применяется в жилых кварталах и на участках со сложной планировкой – там организуют ручную уборку.

«Параллельно проводится обработка поверхностей противогололёдными реагентами. Это предотвращает образование наледи, снижает риск падений и травм. Все работы выполняют в соответствии с регламентом зимнего содержания улично‑дорожной сети. Приоритет отдают маршрутам общественного транспорта, подходам к социальным объектам, основным транспортным артериям и дворовым проездам», – рассказали в администрации.