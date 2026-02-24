40 команд выступили на всероссийском турнире по чир спорту в Химках

24 февраля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Более 500 спортсменов собрал всероссийский турнир по чир спорту «Я люблю тебя, Россия». Он прошёл в День защитника Отечества в баскетбольном центре «Химки», рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





40 команд из разных регионов страны показали яркие постановки, синхронные элементы и эффектные пирамиды. Зрители активно поддерживали спортсменов, создавая атмосферу праздника. Жюри оценивало технику, сложность программ и артистизм участников.

«В Химках спорт развивается по всем направлениям – от классических видов до самых современных. Чир спорт для нас относительно новая дисциплина, но наши спортсменки уже добиваются больших результатов на всероссийском уровне», – отметил депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.