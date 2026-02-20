Подмосковные пловцы завоевали 9 медалей на Кубке России в Рузе

20 февраля 2026, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены сборной Московской области успешно выступили на I этапе Кубка России по плаванию в Рузе. Подмосковные пловцы завоевали две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали, показав высокий уровень подготовки и командный дух. Об этом сообщили в подмосковном Минспорта.