Подмосковные пловцы завоевали 9 медалей на Кубке России в Рузе
Спортсмены сборной Московской области успешно выступили на I этапе Кубка России по плаванию в Рузе. Подмосковные пловцы завоевали две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали, показав высокий уровень подготовки и командный дух. Об этом сообщили в подмосковном Минспорта.
Золотую медаль в дисциплине «400 м комплексное плавание» среди женщин взяла Диана Валиуллина (областной Центр олимпийских видов спорта, Руза) с результатом 4:57.22. А еще Диана получила серебро в заплыве на 800 м вольным стилем.
В мужском заплыве на 200 м вольным стилем победу одержал Иван Гирев (областной Центр олимпийских видов спорта, Видное), финишировав за 1:48.63. Он также завоевал серебро на 100 м вольным стилем.
Серебряную медаль принесла Анна Чернышова (СШОР по плаванию, Мытищи) в заплыве на 200 м брассом. Бронзовые награды получили Дарья Головко (СШОР по плаванию, Мытищи, 200 м баттерфляем), Полина Лейкина (областной Центр олимпийских видов спорта, Руза, 800 м вольным стилем), Дарья Тимашпольская (СШОР «Метеор», Балашиха, 200 м брассом) и Антонина Сидорова (СШОР по водным видам спорта, Руза, 100 м брассом).
I этап Кубка России проходил с 18 по 19 февраля 2026 года в Рузе. Соревнования провели в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Она направлена на развитие массового и профессионального спорта в регионах.
Читайте также: