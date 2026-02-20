Участниками Кубка Николая Японского в Подмосковье станут свыше 5000 спортсменов
Более 5000 человек примут участие в Патриаршем международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
В этом году турнир посвящён 190-летию со дня рождения великого святого, миссионера и просветителя – святителя Николая. Торжественное открытие соревнований впервые в их истории прошло в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Спортивную часть фестиваля примет подмосковная «Арена Мытищи».
Участников приветствовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил, что фестиваль начался в 2011 году как небольшой проект, но потом стал знаменательным событием, а несколько лет назад приобрёл Патриарший статус.
«В нынешнем году исполняется 190 лет со дня рождения святителя Николая, просветителя Японии, имя которого дано мероприятию. Этот удивительный подвижник, ставший апостолом Страны восходящего солнца, явил миру образец внутренней силы духа, которая соединяет в себе крепкую веру в Бога, глубокое уважение к чужой культуре и жертвенное служение ближним», – обратился предстоятель к участникам.
Полпред президента Игорь Щёголев прочитал приветственный адрес от президента Владимира Путина. Почётными гостями церемонии открытия фестиваля стали также зампред правительства Дмитрий Чернышенко, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и министр спорта России Михаил Дегтярёв.
«Кубок Николая Японского объединяет массовый и профессиональный спорт. Более 5000 участников – это и дети из воскресных школ, и особенные спортсмены. С 2011 года проходит этот уникальный фестиваль, и с каждым годом он расширяется, – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
В программу Фестиваля включены соревнования по спортивным и служебным единоборствам, а также боевым искусствам. Соревновательная программа будет проходить 21-24 февраля в Мытищах. На татами выйдут взрослые и юные спортсмены – представители 60 регионов России и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья.
По традиции в рамках Фестиваля пройдут мероприятия по популяризации российских и японских спортивных единоборств и боевых искусств, встречи со спортсменами, показательные выступления, мастер-классы, выставки и круглые столы.
