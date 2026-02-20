Участниками Кубка Николая Японского в Подмосковье станут свыше 5000 спортсменов

20 февраля 2026, 20:33

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 5000 человек примут участие в Патриаршем международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.





В этом году турнир посвящён 190-летию со дня рождения великого святого, миссионера и просветителя – святителя Николая. Торжественное открытие соревнований впервые в их истории прошло в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Спортивную часть фестиваля примет подмосковная «Арена Мытищи».

Патриарх Кирилл (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Участников приветствовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил, что фестиваль начался в 2011 году как небольшой проект, но потом стал знаменательным событием, а несколько лет назад приобрёл Патриарший статус.

«В нынешнем году исполняется 190 лет со дня рождения святителя Николая, просветителя Японии, имя которого дано мероприятию. Этот удивительный подвижник, ставший апостолом Страны восходящего солнца, явил миру образец внутренней силы духа, которая соединяет в себе крепкую веру в Бога, глубокое уважение к чужой культуре и жертвенное служение ближним», – обратился предстоятель к участникам.

Дмитрий Абарёнов (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

«Кубок Николая Японского объединяет массовый и профессиональный спорт. Более 5000 участников – это и дети из воскресных школ, и особенные спортсмены. С 2011 года проходит этот уникальный фестиваль, и с каждым годом он расширяется, – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.