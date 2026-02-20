«Финал четырёх» Кубка России по гандболу спустя семь лет проведут в Чехове

20 февраля 2026, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в Чехове состоится «Финал четырёх» Кубка России по гандболу. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.