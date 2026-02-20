«Финал четырёх» Кубка России по гандболу спустя семь лет проведут в Чехове
Во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова в Чехове состоится «Финал четырёх» Кубка России по гандболу. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
17 февраля прошла жеребьёвка решающего этапа турнира среди мужских команд. По решению Федерации гандбола России местом проведения турнира был определён подмосковный Чехов.
В последний раз Дворец спорта «Олимпийский» принимал эти соревнования семь лет назад – в марте 2019 года.
По результатам жеребьёвки в полуфиналах турнира подмосковный клуб «Чеховские медведи» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, а столичный ЦСКА – с краснодарской командой СКИФ.
14 марта планируются полуфинальные матчи, ️15 марта – игра за третье место и финал.
