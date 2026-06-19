40 подмосковных студентов приняли участие в патриотическом мероприятии Росгвардии

19 июня 2026, 20:16

оригинал Фото: пресс-служба ГК Росгвардии по МО

Сотрудники Дмитровского отдела вневедомственной охраны организовали для студентов экскурсию в музей СВО Подмосковного политехнического колледжа и встречу с ветераном спецоперации – прапорщиком полиции Александром К. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Мероприятия прошли в рамках акции «Каникулы с Росгвардией» и празднования 10-летия со Дня образования ведомства. Они собрали около 40 учащихся.



Экскурсовод познакомил гостей с экспозицией, в которой представлены личные вещи, фотографии, письма и другие материалы, отражающие события СВО.

«Особенной встречу сделало присутствие Александра К. Он дополнял рассказ реальными историями из боевого опыта, делился деталями, которые не найти в учебниках, помогал молодёжи прочувствовать масштаб событий. Правоохранитель провёл для подрастающего поколения практическое занятие, на котором наглядно показал, как быстро надеть экипировку. Ветеран подробно рассказал об устройстве автомата Калашникова. Ребята сами пробовали собрать и разобрать его», – отметили в пресс-службе.