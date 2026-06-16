Подмосковный росгвардеец по пути на службу задержал пьяного водителя
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, который сел пьяным за руль и представлял угрозу для других участников движения, задержал сотрудник Люберецкого отдела вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Неадеквата за рулём росгвардеец заметил, когда ехал на службу из Раменского.
«Водитель легкового автомобиля совершал хаотичные и опасные маневры. Сотрудник Росгвардии решил вмешаться и заблокировал ему дорогу своей личной машиной. Во время общения с водителем он почувствовал от него резкий запах спиртного. Речь нарушителя была невнятной», — говорится в сообщении.Чтобы человек в таком состоянии не продолжил вести машину, росгвардеец заглушил двигатель и забрал ключи из зажигания. Водитель в ответ повёл себя агрессивно, тогда правоохранитель задержал его и передал подъехавшим инспекторам ДПС.