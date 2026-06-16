Подмосковный росгвардеец по пути на службу задержал пьяного водителя

16 июня 2026, 14:36

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, который сел пьяным за руль и представлял угрозу для других участников движения, задержал сотрудник Люберецкого отдела вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Неадеквата за рулём росгвардеец заметил, когда ехал на службу из Раменского.





«Водитель легкового автомобиля совершал хаотичные и опасные маневры. Сотрудник Росгвардии решил вмешаться и заблокировал ему дорогу своей личной машиной. Во время общения с водителем он почувствовал от него резкий запах спиртного. Речь нарушителя была невнятной», — говорится в сообщении.