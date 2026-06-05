В Подмосковье росгвардейцы обезвредили неадекватного мужчину с ножом и пистолетом
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину с ножом и пневматическим пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Наряд группы задержания вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве получил информацию о гражданине в состоянии алкогольного опьянения в районах Матушкино и Савёлки.
Дебошир имел при себе нож и предмет, похожий на пистолет, и беспокоил окружающих своим поведением. Росгвардейцы оперативно отреагировали и задержали правонарушителя. Им оказался 50-летний мужчина.
При осмотре сотрудники обнаружили и изъяли у него складной металлический нож и пневматический пистолет. Задержанный пояснил, что носит острое орудие для того, чтобы срезать провода для последующей сдачи металла в скупку. Правоохранители доставили нарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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