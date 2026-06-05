В Подмосковье росгвардейцы обезвредили неадекватного мужчину с ножом и пистолетом

05 июня 2026, 14:38

Росгвардия задержала в Зеленограде нетрезвого мужчину с ножом и пистолетом

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину с ножом и пневматическим пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.