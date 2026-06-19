Росгвардейцы задержали в Можайске напившегося вора
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, разыскиваемого за кражу, задержали в Можайске сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Внимание правоохранителей гражданин привлёк тем, что находился в состоянии опьянения и шёл с большой сумкой.
«В беседе с росгвардейцами мужчина пояснил, что в сумке металлолом, который он собирается сдать», — говорится в сообщении.При проверке документов выяснилось, что стражам правопорядка попался 57-летний местный житель, с апреля этого года находящийся в федеральном розыске за крупную кражу. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что на предприятиях Дмитровского округа нашли около 70 нелегальных мигрантов.