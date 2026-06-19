Росгвардейцы задержали в Можайске напившегося вора

19 июня 2026, 10:14

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, разыскиваемого за кражу, задержали в Можайске сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Внимание правоохранителей гражданин привлёк тем, что находился в состоянии опьянения и шёл с большой сумкой.





«В беседе с росгвардейцами мужчина пояснил, что в сумке металлолом, который он собирается сдать», — говорится в сообщении.