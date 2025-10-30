40 работ Николая Рериха представят на ретроспективной выставке в Звенигороде

30 октября 2025, 19:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Звенигородском государственном музее-заповеднике 4 декабря откроется выставка «РЕРИХ. В поисках «небесного Звенигорода». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В масштабной ретроспективе творчества художника, философа и путешественника Николая Рериха (1874-1947) представят 40 работ из коллекции Государственного Русского музея. Многие из них ранее в Подмосковье не демонстрировали. Зрители увидят такие знаменитые полотна, как «Весна священная», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Защитник (Облако-стрелок)», гималайские пейзажи и другие работы.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО





«Эта глубокая, знаковая выставка стала продолжением программы плодотворного сотрудничества Звенигородского музея-заповедника и Государственного Русского музея. Проект укрепляет связи между культурными учреждениями и делает мировые шедевры доступнее для жителей Подмосковья. Экспозиция в Звенигороде представляется камерной, но её значение сложно переоценить. Путь Рериха начался с археологических раскопок в русских провинциях, посещения старинных городов, в том числе Звенигорода. Здесь сформировалось его понимание ценности культуры. Поэтому принимать Рериха в Звенигороде очень символично», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков



«Нам хочется обратиться к зрителям с призывом не бояться мечтать. Красоту и познания всегда сопровождает мечта. Цитируя Николая Константиновича, «Мечтать – это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими мощными огнями». Художник верил, что искусство и культура могут быть основой для построения мира», – сказала директор музея Елена Кожевникова.

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

