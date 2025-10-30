40 работ Николая Рериха представят на ретроспективной выставке в Звенигороде
В Звенигородском государственном музее-заповеднике 4 декабря откроется выставка «РЕРИХ. В поисках «небесного Звенигорода». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В масштабной ретроспективе творчества художника, философа и путешественника Николая Рериха (1874-1947) представят 40 работ из коллекции Государственного Русского музея. Многие из них ранее в Подмосковье не демонстрировали. Зрители увидят такие знаменитые полотна, как «Весна священная», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Защитник (Облако-стрелок)», гималайские пейзажи и другие работы.
«Эта глубокая, знаковая выставка стала продолжением программы плодотворного сотрудничества Звенигородского музея-заповедника и Государственного Русского музея. Проект укрепляет связи между культурными учреждениями и делает мировые шедевры доступнее для жителей Подмосковья. Экспозиция в Звенигороде представляется камерной, но её значение сложно переоценить. Путь Рериха начался с археологических раскопок в русских провинциях, посещения старинных городов, в том числе Звенигорода. Здесь сформировалось его понимание ценности культуры. Поэтому принимать Рериха в Звенигороде очень символично», – отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Впечатления от выставки дополнит видеоинсталляция города будущего – «небесного Звенигорода», собирательного образа Новой России. Картины будут сопровождать цитатами из дневников и литературных произведений Рериха.
«Нам хочется обратиться к зрителям с призывом не бояться мечтать. Красоту и познания всегда сопровождает мечта. Цитируя Николая Константиновича, «Мечтать – это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими мощными огнями». Художник верил, что искусство и культура могут быть основой для построения мира», – сказала директор музея Елена Кожевникова.
Особое внимание на выставке уделят этапам творчества Рериха, его путешествиям. Отдельный раздел будет посвящён театральному искусству в творчестве художника. Декорации Николая Рериха всегда отличались запоминающимися сказочными художественными образами природы.
Выставка пройдёт с 4 декабря 2025 года по 24 мая 2026-го в историческом здании Манежа по адресу: Московская область, город Звенигород, ул. Московская, 31/2.