40 снимков составили экспозицию фотовыставки о зубрах в заповеднике Серпухова
В Приокско-Террасном государственном заповеднике открыли фотовыставку «Дневник зубра». Это 40 снимков о жизни этих животных – от первых шагов до вольной жизни в лесах, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«Дневник зубра» – энциклопедия жизни редкого вида, созданная специалистами Приокско-Террасного заповедника, национальных парков «Орловское полесье», «Угра», «Тульские засеки» и заповедника «Калужские засеки». Проект приурочили ко Дню заповедников и реализовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
26 декабря прошедшего года передвижная выставка побывала в визит-центре национального парка «Орловское полесье».
В администрации рассказали, что в ближайшие два года в Приокско-Террасном заповеднике обновят экологическую тропу «Дорога к зубрам», а также уличную образовательную экспозицию «История сохранения зубра в России».
