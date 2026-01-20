40 снимков составили экспозицию фотовыставки о зубрах в заповеднике Серпухова

20 января 2026, 21:46

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Приокско-Террасном государственном заповеднике открыли фотовыставку «Дневник зубра». Это 40 снимков о жизни этих животных – от первых шагов до вольной жизни в лесах, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.





