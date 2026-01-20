Достижения.рф

В Орехово-Зуевском лесничестве заметили краснокнижный вид дятла

оригинал Фото: istockphoto / hannurama

Сотрудники лесной охраны зафиксировали на территории Орехово-Зуевского филиала Мособллеса желну – чёрного дятла. Этот редкий вид занесён в Красную книгу Московской области, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.



В ведомстве назвали встречу с таким редким в подмосковным лесах гостем большой удачей. Желна – один из крупнейших представителей семейства дятлов.

«Для обитания эта птица выбирает участки леса со взрослыми деревьями, где есть подходящие места для устройства дупел и достаточная кормовая база. Появление такой птицы – важный показатель благоприятного состояния лесной экосистемы», – подчеркнули в региональном Комлесхозе.
Дятлы по праву считаются санитарами леса, так как помогают регулировать численность насекомых-вредителей. А их дупла со временем становятся домом для других пернатых и даже мелких животных.
Лора Луганская

