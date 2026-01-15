В Подмосковье начался зимний учёт диких животных

15 января 2026, 20:14

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области стартовал зимний учёт численности охотничьих ресурсов. В пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья это назвали важнейшим для охотничьей отрасли событием.





Метод зимнего маршрутного учёта позволит не только получить точные данные о численности диких животных, но и узнать, как изменяются экосистемы региона. Предстоит определить численность таких видов, как лоси, кабаны, косули и другие представители фауны. Учёт будут проводить с 15 января по 15 марта.

«Ответственные за учёт преодолеют множество маршрутов общей протяжённость более 4000 километров. Эти маршруты проходят по территориям охотничьих угодий, которые занимают 93,5% площади региона, охватывая свыше 4 млн гектаров. Работы лежат в основе мониторинга охотничьих ресурсов и состояния среды их обитания», – рассказали в ведомстве.