В Москве суд оштрафовал зоозащитника на 40 тысяч рублей
Тверской суд Москвы оштрафовал зоозащитника Юрия Корецких на 40 тысяч рублей. Причиной штрафа суд назвал дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Поводом для дела стала публикация Корецких в октябре 2024 года. В материале шла речь о случаях преследования антивоенных активистов, связанных с движением зоозащиты. В МВД установили, что эта публикация выражает негативное отношение к специальной военной операции.
Юрий Корецких — основатель «Альянса защитников животных». Он получил известность после публикации видео о жестоком обращении с тиграми в московском цирке в 2023 году. Позднее суд приговорил его к 10 суткам ареста за акцию против использования животных в цирках.
На текущий момент мужчина находится за пределами России. Суд вынес решение в декабре, информация о штрафе появилась только сейчас. Публикация, которая стала основанием для протокола, в России недоступна.
