В Москве суд оштрафовал зоозащитника на 40 тысяч рублей

17 января 2026, 17:31

Московский зоозащитник заплатит 40 тысяч рублей по делу о дискредитации армии

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Тверской суд Москвы оштрафовал зоозащитника Юрия Корецких на 40 тысяч рублей. Причиной штрафа суд назвал дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС.