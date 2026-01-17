Достижения.рф

В Москве суд оштрафовал зоозащитника на 40 тысяч рублей

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Тверской суд Москвы оштрафовал зоозащитника Юрия Корецких на 40 тысяч рублей. Причиной штрафа суд назвал дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС.



Поводом для дела стала публикация Корецких в октябре 2024 года. В материале шла речь о случаях преследования антивоенных активистов, связанных с движением зоозащиты. В МВД установили, что эта публикация выражает негативное отношение к специальной военной операции.

Юрий Корецких — основатель «Альянса защитников животных». Он получил известность после публикации видео о жестоком обращении с тиграми в московском цирке в 2023 году. Позднее суд приговорил его к 10 суткам ареста за акцию против использования животных в цирках.

На текущий момент мужчина находится за пределами России. Суд вынес решение в декабре, информация о штрафе появилась только сейчас. Публикация, которая стала основанием для протокола, в России недоступна.

Ольга Щелокова

