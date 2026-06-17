40 театров примут участие в фестивале «За гранью софитов» в Красногорске

17 июня 2026, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Красногорске 25-27 июня состоится XI областной открытый фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.





Зрители смогут увидеть постановки не только в зале, но и на открытых площадках. Фестиваль примут ДК «Подмосковье», КЦ «Красногорье», Зелёный театр «Парки Красногорска» и Живописная набережная Павшинской поймы. Часть программы пройдёт в городском пространстве. Программа соединит сценические постановки, уличные спектакли, пластический театр и многое другое.



В этом году на фестиваль подали 40 заявок. Участниками конкурсной программы станут коллективы из Подмосковья и других регионов. Это театральные студии, народные и образцовые коллективы, любительские театры, театры танца, кукольные коллективы, уличные артисты и инклюзивные проекты.

«Конкурсная программа включает несколько направлений. На фестивале покажут спектакли о детстве, памяти, дружбе, взрослении, нравственном выборе и человеческом достоинстве. Будут и постановки, связанные с фольклором, культурным многообразием, сказочным и историческим наследием», – рассказали в ведомстве.