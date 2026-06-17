В Подмосковье состоится исторический фестиваль, посвящённый ополченцам 1941 года
Военно-исторический фестиваль «Ополчение. По зову сердца» состоится на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском округе Подмосковья 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Мероприятие организует Российское военно-историческое общество, оно будет посвящено Дню памяти народного ополчения Московской области.
«Центральной темой фестиваля станут события 1941 года и подвиг народного ополчения, которое объединило в стремлении любой ценой удерживать линию фронта людей, не подлежащих призыву», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.В программу фестиваля входит спектакль-реконструкция одного из сражений ополченцев, матер-классы по печати на флагах, созданию картин из ниток и росписи гипсовых фигурок, занятия по строевой подготовке, а также концерт, на котором выступит Ансамбль песни и пляски Московского военного округа.