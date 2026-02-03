40 юных спортсменов стартовали на первенстве по стрельбе из лука в Раменском

03 февраля 2026, 19:16

Фото: пресс-службе комитета по спорту администрации Раменского м. о.

40 юных атлетов, несмотря на мороз, вышли на старт первенства Раменского муниципального округа по стрельбе из лука в дисциплине «ачери». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по спорту администрации муниципалитета.





Этот уникальный вид спорта сочетает динамику лыжных гонок и точность стрельбы из лука.



«Соревнования стали настоящим испытанием на прочность. Участникам нужно было не только показать высокую скорость на лыжне, но и сохранить предельную концентрацию на огневом рубеже в условиях крепкого мороза. Ребята с честью выдержали это испытание, показав отличную подготовку и волю к победе», – отметили в пресс-службе.