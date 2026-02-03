40 юных спортсменов стартовали на первенстве по стрельбе из лука в Раменском
40 юных атлетов, несмотря на мороз, вышли на старт первенства Раменского муниципального округа по стрельбе из лука в дисциплине «ачери». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по спорту администрации муниципалитета.
Этот уникальный вид спорта сочетает динамику лыжных гонок и точность стрельбы из лука.
«Соревнования стали настоящим испытанием на прочность. Участникам нужно было не только показать высокую скорость на лыжне, но и сохранить предельную концентрацию на огневом рубеже в условиях крепкого мороза. Ребята с честью выдержали это испытание, показав отличную подготовку и волю к победе», – отметили в пресс-службе.В администрации поздравили победителей и призёров, пожелав спортсменам новых достижений, метких выстрелов и быстрых секунд на лыжне.