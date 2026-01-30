В Раменском начали возводить пристройку к Софьинской школе

30 января 2026, 15:30

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Новый учебный корпус на 200 мест появится у школы в селе Софьино Раменского муниципального округа. Строительство уже началось. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Работы проводятся по госпрограмме региона в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».





«В здании разместятся универсальные учебные классы, музыкальный класс для учеников младшей школы, спортивный и актовый залы, кабинеты социального педагога, психолога, логопеда и медпункт, а также библиотека с медиатекой и столовая», — говорится в сообщении.