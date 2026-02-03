Будущих абитуриентов познакомили с работой Гжельского госуниверситета
В Гжельском государственном университете провели День открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Потенциальные абитуриенты смогли детально изучить образовательные возможности вуза и правила поступления на 2026 год.
Гости посетили учебные мастерские и университетский музей, где познакомились с творческой и научной базой учебного заведения. Помимо этого, будущие студенты оценили бытовые условия, осмотрев жилые корпуса, погрузились в атмосферу университетских будней.
Активисты университета представили многогранную внеучебную деятельность, рассказав о преимуществах качественного образования в сочетании с насыщенной студенческой жизнью.
Следующая встреча в стенах университета для тех, кто планирует поступление, запланирована на 28 февраля. Она начнётся в 11:30.
Читайте также: