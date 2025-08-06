42-летняя актриса из «Универа» продемонстрировала свою фигуру в ярком купальнике
Российская актриса Наталья Рудова продемонстрировала свою фигуру в ярком бикини
Российская актриса театра и кино Наталья Рудова продемонстрировала свою фигуру в ярком купальнике.
Соответствующий пост появился в ее Instagram-сторис*, где у нее 4,5 миллиона подписчиков.
42-летняя звезда сериала «Универ» позировала на фото, стоя на пляже рядом с лодкой. Она была одета в бикини кораллового цвета, состоящем из топа с чашками и широкими бретелями, а также трусиков с заниженной талией.
Знаменитость распустила волосы и показала пирсинг в пупке. В подписи к фото она написала: «Воспоминания».
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