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42-летняя актриса из «Универа» продемонстрировала свою фигуру в ярком купальнике

Российская актриса Наталья Рудова продемонстрировала свою фигуру в ярком бикини
Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова продемонстрировала свою фигуру в ярком купальнике.



Соответствующий пост появился в ее Instagram-сторис*, где у нее 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» позировала на фото, стоя на пляже рядом с лодкой. Она была одета в бикини кораллового цвета, состоящем из топа с чашками и широкими бретелями, а также трусиков с заниженной талией.

Знаменитость распустила волосы и показала пирсинг в пупке. В подписи к фото она написала: «Воспоминания».

Софья Метелева

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