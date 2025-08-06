Стал известен план Трампа о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «уже на следующей неделе», сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на информированные источники.
По их информации, после этой встречи Трамп планирует провести переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским без участия европейских лидеров.
Издание также указывает, что пока неясно, поддерживают ли украинский и российский президенты инициативу Трампа.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил длительное отсутствие встреч между Трампом и Путиным, подчеркнув, что это не удивительно, поскольку при предыдущем президенте США Джо Байдене в двусторонних отношениях произошло «беспрецедентное ухудшение».
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