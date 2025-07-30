42 заявки отобрано в финал фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках»
Отбор заявок на участие в первом Фестивале иллюзионного искусства Московской области «Маги в парках» завершён.
Результаты конкурсного отбора опубликованы на сайте, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Мы отсмотрели все поступившие заявки, которые нам прислали начинающие и профессиональные подмосковные иллюзионисты. В финал прошли 42 заявки – это как солисты, так и коллективы иллюзионистов. С нетерпением ждём встречи с участниками и зрителями на фестивале», – сказали художественные руководители фестиваля «Маги в парках» братья СафроновыПодмосковные иллюзионисты поборются за звание лучших с 23 августа по 21 сентября. Они покажут номера в одном из трех жанров: «Микромагия» (ручные фокусы с картами, купюрами и монетами, верёвками, платками и так далее), «Сценическая магия» (фокусы с небольшим сценическим реквизитом – кольцами, голубями и прочим), а также «Иллюзионы» (трюки с большими аппаратами).
Завершится проект 21 сентября гала-концертом, в котором также примут участие известные иллюзионисты и фокусники из России и зарубежных стран. Победители получат возможность выступить в шоу братьев Сафроновых.
Выступления конкурсантов будут оценивать сами Сергей, Андрей и Илья Сафроновы – иллюзионисты, актёры и ведущие телепроектов.