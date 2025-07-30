Фестиваль подростковых театральных студий пройдёт в Горках в новом формате
В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» 16 августа пройдёт региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИРОССИИ. Мероприятие проведут в обновлённом формате, открывающем для участников новые творческие возможности, сообщили организаторы.
«Особенность фестиваля – в отсутствии предварительной подготовки постановок. Юных актёров, уже заявивших о себе на сцене «Подмостков», разделят на команды, которые создадут спектакль прямо на месте. С помощью искусственного интеллекта команды разработают сценарии на важные для подростков темы – о жизни, отношениях, обществе и вечных ценностях. Далее участники самостоятельно распределят роли и изготовят декорации из подручных материалов», – говорится в сообщении.
Раскрыть творческий потенциал ребятам поможет образовательная программа фестиваля.
Финальный показ спектаклей пройдет в киноконцертном зале Научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина». Сбор гостей – с 14:00. Зрители увидят яркие постановки, созданные подростками всего за день.
Фестиваль проводит Федеральный центр развития программ социализации подростков при поддержке уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, министра культуры Ольги Любимовой и дирекции музея-заповедника «Горки Ленинские».