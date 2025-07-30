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Фестиваль подростковых театральных студий пройдёт в Горках в новом формате

оригинал Фото: пресс-служба Федерального подросткового центра

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» 16 августа пройдёт региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИРОССИИ. Мероприятие проведут в обновлённом формате, открывающем для участников новые творческие возможности, сообщили организаторы.



«Особенность фестиваля – в отсутствии предварительной подготовки постановок. Юных актёров, уже заявивших о себе на сцене «Подмостков», разделят на команды, которые создадут спектакль прямо на месте. С помощью искусственного интеллекта команды разработают сценарии на важные для подростков темы – о жизни, отношениях, обществе и вечных ценностях. Далее участники самостоятельно распределят роли и изготовят декорации из подручных материалов», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Федерального подросткового центра

Раскрыть творческий потенциал ребятам поможет образовательная программа фестиваля.

Финальный показ спектаклей пройдет в киноконцертном зале Научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина». Сбор гостей – с 14:00. Зрители увидят яркие постановки, созданные подростками всего за день.

Фото: пресс-служба Федерального подросткового центра

Фестиваль проводит Федеральный центр развития программ социализации подростков при поддержке уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, министра культуры Ольги Любимовой и дирекции музея-заповедника «Горки Ленинские».


Лора Луганская

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