Две знаковые выставки в Новом Иерусалиме привлекли более 98 тыс. посетителей
В историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре завершили работу две масштабные выставки – «Зорикто Доржиев. Повелитель снов» и «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви». Всего на этих выставках побывали более 98 тыс. посетителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Выставка современного бурятского художника Доржиева начала работу 21 февраля. В экспозиции было представлено 75 работ, охватывающих почти 20 лет работы мастера, который овладел всеми видами искусства – скульптурой, живописью, графикой, мультипликацией и видео-артом. Выставка стала самой крупной ретроспективой художника за последние 10 лет, а в Подмосковье его работы выставлялись впервые», – отметили в ведомствеТам добавили, что работы Доржиева можно увидеть и после закрытия экспозиции благодаря авторскому видеогиду, созданному в соавторстве с музеем. За время работы выставки экспонаты осмотрели свыше 38 тыс. человек.
Выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви», приуроченная к 125-летию художника, открылась 29 ноября прошлого года. Посетителям представили свыше 150 живописных и графических работ русского и советского авангардиста из собрания 18 ведущих музеев России. Эти произведения увидели порядка 60 тыс. гостей музея.