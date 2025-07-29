Две знаковые выставки в Новом Иерусалиме привлекли более 98 тыс. посетителей

29 июля 2025, 21:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре завершили работу две масштабные выставки – «Зорикто Доржиев. Повелитель снов» и «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви». Всего на этих выставках побывали более 98 тыс. посетителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Выставка современного бурятского художника Доржиева начала работу 21 февраля. В экспозиции было представлено 75 работ, охватывающих почти 20 лет работы мастера, который овладел всеми видами искусства – скульптурой, живописью, графикой, мультипликацией и видео-артом. Выставка стала самой крупной ретроспективой художника за последние 10 лет, а в Подмосковье его работы выставлялись впервые», – отметили в ведомстве