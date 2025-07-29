Концерт в честь Дня города в Кашире собрал более 6 тысяч зрителей

29 июля 2025, 17:59

В Кашире отметили 669-летие города. На организованном в честь праздника концерте побывали свыше шести тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Концерт состоялся вечером в субботу, 26 июля, на стадионе «Энергетик». Жителей города поздравил временно исполняющий полномочия главы округа Кашира Роман Пичугин.





«Кашира — это не только улицы и здания. Это наши семьи, традиции и любовь к родному дому. Сила Каширы — в людях. В умении держаться вместе, помогать друг другу, работать. И пока мы вместе — всё получится!» — сказал Роман Пичугин.

