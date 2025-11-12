В 2026 году в Московской области построят 146 котельных и 180 км тепловых сетей
В 2026 году на модернизацию системы теплоснабжения в Подмосковье выделят около 43 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков во время публичных слушаний по проекту бюджета региона. в Московской областной Думе.
По словам министра, в 2026 году в эксплуатацию введут 146 котельных, 67 центральных тепловых пунктов и 180 километров тепловых сетей. Он отметил, что пик реализации программы пришёлся на 2025 год.
Кроме того, на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения предусмотрели 50 млрд рублей. Из этой суммы 23 млрд выделят на строительство и реконструкцию крупнейших инфраструктурных объектов, включая очистные сооружения.
