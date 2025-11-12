В 2026 году в Московской области построят 146 котельных и 180 км тепловых сетей

12 ноября 2025, 14:33

В 2026 году на модернизацию системы теплоснабжения в Подмосковье выделят около 43 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков во время публичных слушаний по проекту бюджета региона. в Московской областной Думе.