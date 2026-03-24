44% подмосковных рожениц в этом году выбрали партнёрские роды

24 марта 2026, 16:11

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в этом году 44% рожениц бесплатно воспользовались услугой партнёрских родов. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Чтобы получить услугу, нужно обратиться в роддом или перинатальный центр с заявлением, а партнёру предоставить результаты обследования, подтверждающие, что он здоров.

«Многим женщинам важно во время родов чувствовать поддержку близкого человека. В Подмосковье роженицам абсолютно бесплатно доступны партнёрские роды. С начала года рожать вместе с партнёром предпочли 44% пациенток. Помимо этого, роженицам в регионе доступны мягкие и вертикальные роды, а также роды в сопровождении доулы», – отметил Забелин.