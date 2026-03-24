44% подмосковных рожениц в этом году выбрали партнёрские роды
В Московской области в этом году 44% рожениц бесплатно воспользовались услугой партнёрских родов. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Чтобы получить услугу, нужно обратиться в роддом или перинатальный центр с заявлением, а партнёру предоставить результаты обследования, подтверждающие, что он здоров.
«Многим женщинам важно во время родов чувствовать поддержку близкого человека. В Подмосковье роженицам абсолютно бесплатно доступны партнёрские роды. С начала года рожать вместе с партнёром предпочли 44% пациенток. Помимо этого, роженицам в регионе доступны мягкие и вертикальные роды, а также роды в сопровождении доулы», – отметил Забелин.Узнать всю необходимую информацию о системе родовспоможения в Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье». https://mama.zdrav.mosreg.ru/
Также в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения. Ежедневно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.