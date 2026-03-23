Подмосковные школы паллиативного пациента уже обучили свыше 1700 человек
Обучение в школах паллиативного пациента с 2024 года прошли более 1700 жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В регионе работают 42 школы для обучения родственников людей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи и социальных работников. Занятия проводят врачи, психологи и специалисты смежных профилей. Программа охватывает уход за паллиативными пациентами, создание комфортных условий в домашней обстановке и другие темы.
«Понимая, как правильно ухаживать за тяжелобольным человеком, можно не только облегчить его состояние, но и создать максимально комфортную и безопасную среду. Школы паллиативного пациента заработали в 2024 году. За это время обучение в них прошли уже более 1700 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Найти адреса школ, график и темы занятий можно на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись не нужна, обучение бесплатное.
Задать вопросы о помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному телефону +7 (498) 683-83-83.