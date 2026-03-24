Применение искусственного интеллекта помогает подмосковным врачам и пациентам
В Московской области внедряют проекты в сфере искусственного интеллекта, направленные на повышение качества медицинского обслуживания. Эти инструменты также помогают разгрузить врачей и поликлиники.
Искусственный интеллект привносит комфорт и новые скорости в самые разные сферы жизни.
«В Подмосковье стараемся внедрять ИИ там, где нужно избавить людей от рутины, оптимизировать процессы. Это касается и здравоохранения – записи на приём через голосового помощника, чтения медицинских снимков нейросетью, заполнения врачом медицинской карты голосом. Это позволяет вдвое сократить время на описание исследований, а значит, больше внимания уделить пациентам во время приема», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он добавил, что ещё несколько проектов в здравоохранении подмосковные власти реализуют вместе со Сбером.
«В их числе – диагностический ассистент AIDA для первичного звена, который на основе данных из электронной медицинской карты помогает врачу поставить диагноз. Разумеется, последнее слово за специалистом. Эту информацию он использует в качестве второго мнения. По такому же принципу работает ИИ-ассистент для назначения лекарств. Кроме того, в приложении «Добродел Здоровье» искусственный интеллект помогает пациентам самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований. Если есть отклонения, он даёт рекомендации понятным языком», – добавил губернатор.В Подмосковье работает целая экосистема голосовых помощников. В здравоохранении это робот «Светлана», который записывает пациентов к врачу, позволяет вызывать медика на дом. Кроме того, голосовой помощник обзванивает пациентов для подтверждения записи. Таким способом в прошлом году перенесли или отменили более 41 000 записей.
Также с прошлого года «Светлана» обзванивает пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные лекарства, предлагая записаться на телемедицинскую консультацию и продлить его.
С 2023 года врачи в Подмосковье могут заполнять медкарты с помощью голосового ввода. Это решение на основе искусственного интеллекта Voice2Med, разработанного партнёром Сбера – группой компаний ЦРТ. Система распознаёт не только узкоспециальные термины на русском языке, но и на латыни. В ходе диагностики это позволяет вдвое сократить время на описание исследования. Идти в поликлинику за результатами не надо – они автоматически подгружаются в электронную медкарту пациента на портале «Здоровье».
Сейчас в пилотном режиме врачи первичного звена в Подмосковье применяют диагностического ассистента AIDA на основе искусственного интеллекта. Он помогает в постановке основного заключительного диагноза, опираясь на данные электронной медицинской карты пациента. Ассистент выступает в качестве второго мнения, позволяя минимизировать ошибки.
«Мы уже больше года работаем с программой голосового ввода. Она пришлась по душе многим специалистам. ИИ-ассистент есть в кабинетах УЗИ, маммографии, рентген-кабинете, в кабинете МРТ, который открылся у нас в прошлом году. Мы значительно экономим время на исследование. Если раньше в среднем расшифровка занимала 30-45 минут, то сегодня врач может уложиться в 12-15», – рассказала главврач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен.
ИИ-ассистент помогает врачам и при назначении лекарств. В момент формирования рецепта система автоматически проверяет препарат по 15 ключевым параметрам. Врачи пользуются ассистентом на очных приёмах и во время телемедицинских консультаций.
«Мы движемся к тому, чтобы искусственный интеллект стал помощником для каждого. Благодаря нашим решениям врачи получают мощную поддержку для принятия решений, а жители – быстрый доступ к качественным услугам. Запуск сервисов в Московской области – важный шаг в этом направлении. Теперь возможности, которые раньше были доступны только в крупных городах, приходят в каждую поликлинику региона. Эти технологии работают на повышение качества жизни людей», – сказал вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанк Евгений Титов.
Помимо этого, теперь в приложении «Добродел Здоровье» у пациентов появилась возможность самостоятельно расшифровывать анализы. ИИ-сервис автоматически интерпретирует результаты лабораторных исследований, даёт рекомендации по выявленным отклонениям. В случае обнаружения проблемы решение о дальнейшей тактике лечения принимает врач.