Врачи Домодедовской больницы спасли пациента с редким заболеванием

24 марта 2026, 14:43

Врачи Домодедовской больницы спасли жизнь пациента с редким и опасным заболеванием. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В реанимацию стационара №1 доставили мужчину в тяжёлом состоянии. Из-за частичного паралича ног он не мог передвигаться, а его руки повисли. Главным опасным симптомом было то, что больной не мог глотать и полноценно дышать, а его сердечный ритм давал сбой.



Диагностика выявила у пациента обострение редкого и опасного аутоимунного заболевания – синдрома Гийена-Барре. При такой патологии иммунная система поражает собственные периферические нервы, контролирующие мышечные сокращения, передающие болевые, температурные и тактильные ощущения. Синдром часто встречается после перенесённого инфекционного заболевания и без лечения может привести к полному параличу.

«Мужчина не знал о патологии, симптомы развились внезапно. Однако, когда начались проблемы, он не сразу обратился за медицинской помощью. После оперативных реанимационных действий пациенту провели иммунотерапию и плазмофорез», – рассказала заместитель главврача по медицинской части Наталия Яцкова.